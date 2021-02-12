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13:24, 12 февраля 2021 года В Ливнах расследуют мошенничество с национальным проектом Разбирательство инициировано после проверки прокуратуры.





В преступлении подозревается директор АПО «НП Учебный центр «Квалификация». По предварительным данным, в феврале минувшего года он заключил три соглашения об оказании услуг по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста из числа граждан, зарегистрированных в целях поиска работы. Договоры были заключены в рамках программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография».



Граждане, с которыми подрядчик заключил соглашения на предоставление обучения, фактически на занятия не приходили, тем не менее, подозреваемый подписал фиктивные акты об оказании услуг и предоставил их в КУ ОО «ЦЗН Ливенского района» для оплаты. Таким образом, фигурант незаконно получил более 100 тысяч рублей.



Материалы проверки были направлены в районное отделение УМВД, которое возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (мошенничество). Межрайонный прокурор будет следить за ходом расследования – сообщает сайт регионального ведомства.





Артём Ежаков



