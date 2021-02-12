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13:32, 12 февраля 2021 года В Орловской области задержится снегопад Непогода прогнозируется до 21:00 13 февраля.





Как сообщает сайт областного ГУ МЧС со ссылкой на Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21:00 12 февраля до 21:00 13 февраля в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия.



Согласно прогнозу, ночью на территории области выпадет снег, местами сильный. Днем снегопад станет небольшим, местами перерастая в умеренный. На некоторых участках возможны гололед и снежные заносы.



Температура воздуха ночью: от -12℃ до -17℃. Днем: от -10℃ до -15℃. В юго-восточной части региона столбики термометров могут доходить до 0℃.



Ветер: ночью от 9 до 14 м/с, днем от 7 до 12 м/с.



В связи с обильными осадками мэр города Орла Юрий Парахин попросил орловцев не парковать автомобили на обочинах дорог. Список улиц, по которым будет работать техника, градоначальник обещает публиковать ближе к 18:00.





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