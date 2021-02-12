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14:41, 12 февраля 2021 года

Вниманию водителей: на улице Московской в Орле произошли изменения в организации дорожного движения

Это сделано, чтобы разгрузить перекресток улиц Московской и Герцена.


Так, например, на некоторых перекрестках, где есть стрелка при повороте, добавлена задержка в начале фазы переключения светофора, чтобы водители могли беспрепятственно совершать маневр. Также добавлено время для зеленого света.

Юрий Капустин, начальник ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «В настоящее время можно с улицы Московской совершить поворот на улицу Герцена со средней полосы движения. Это левый поворот, если мы движемся от пересечения с улицей Революции, и правый поворот со средней полосы, если мы движемся со стороны железнодорожного вокзала».

Многие водители едут по привычке и не замечают знака. Не замечают предупреждения и водители, которые оставляют машину на обочине. С 20 февраля на улицах, на которых установлены временные дорожные знаки «Остановка запрещена», будет работать мобильный комплекс фиксации правонарушения «Паркон», который присылает штрафы автоматически.


Всеволод Трифонов
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