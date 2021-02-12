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14:46, 12 февраля 2021 года Орловчанка взяла в кредит четверть миллиона рублей для таксиста Но нежелание мужчины отдавать их стало предметом уголовного дела о мошенничестве.





Отношения между 46-летней женщиной и 29-летним таксистом завязались некоторое время назад. Вскоре мужчина пожаловался орловчанке на нехватку денег и под различными предлогами стал просить у неё деньги. Поддавшись на уговоры, женщина за месяц оформила пять кредитных договоров на общую сумму в 255 тысяч рублей, которые и передала мужчине. Тот какое-то время уходил от разговоров о возврате средств, а потом и вовсе заявил, что женщина их обратно не получит. Тогда женщина пошла в полицию.



Правоохранители классифицировали преступление по ст. 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Фигурант не стал отрицать причастность к преступлению. Как выяснилось, деньги он потратил у букмекеров.



На время расследования мужчину отправили под подписку о невыезде – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



