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14:46, 12 февраля 2021 года

Орловчанка взяла в кредит четверть миллиона рублей для таксиста

Но нежелание мужчины отдавать их стало предметом уголовного дела о мошенничестве.


Отношения между 46-летней женщиной и 29-летним таксистом завязались некоторое время назад. Вскоре мужчина пожаловался орловчанке на нехватку денег и под различными предлогами стал просить у неё деньги. Поддавшись на уговоры, женщина за месяц оформила пять кредитных договоров на общую сумму в 255 тысяч рублей, которые и передала мужчине. Тот какое-то время уходил от разговоров о возврате средств, а потом и вовсе заявил, что женщина их обратно не получит. Тогда женщина пошла в полицию.

Правоохранители классифицировали преступление по ст. 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Фигурант не стал отрицать причастность к преступлению. Как выяснилось, деньги он потратил у букмекеров.

На время расследования мужчину отправили под подписку о невыезде – сообщает сайт областного УМВД.


Артём Ежаков
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