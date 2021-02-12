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15:25, 12 февраля 2021 года

В Орле назвали причину нехватки автобусов на маршрутах

Основная проблема – недостаток водителей, и в мэрии искали пути ее решения.


Выход из ситуации, когда на улицы выходит меньше автобусов, чем запланировано, обсуждали на сегодняшней встрече с перевозчиками в мэрии Орла. С предложением по разрешению проблемы выступил заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта городской администрации. Чиновник призвал переводчиков оплатить переучивание водителей на категорию D.

Перевозчики выслушали предложение. Согласно ему, стороны будут связаны сотрудничеством – работодатель оплачивает переобучение, а соискатель обязательно выходит на работу водителем автобуса. Перевозчикам дали право самостоятельно определять срок обязательной отработки. Через некоторое время соответствующие объявления будут расклеены в общественном транспорте, а мэрия продублирует информацию на своем сайте.

Власти уже успели предварительно проработать этот вопрос с автошколами. Финансовая составляющая сложилась следующим образом: переобучение с категории В на категорию D обойдётся перевозчикам в 18 тысяч рублей, с категории С на категорию D – в 15 тысяч. Курс займёт порядка 2,5 месяцев – сообщает пресс-служба мэрии Орла.


Артём Ежаков
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