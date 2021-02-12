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15:29, 12 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня в Орле открылись еще четыре пункта вакцинации. Всего же прививку от коронавируса сделали почти 9800 человек, больше 1700 - завершили вакцинацию.



- В Орел пришла метель и снегопад. Готовы ли коммунальные службы к проверке на прочность?



- Жизнь без боли. На попечении орловской выездной паллиативной службы находятся 85 человек. Городу - нужен хоспис.



- Драма о ремонте - завершена. Академический театр готов к премьерам и аплодисментам.



- И пенсию на дом принесут, и в отделении с комфортом обслужат: расскажем, как преображаются орловские отделения Почты России.



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