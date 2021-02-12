В Орловскую область 14 февраля придут аномальные морозы

|
|
|Главная » Новости
15:49, 12 февраля 2021 года
В Орловскую область 14 февраля придут аномальные морозыОб этом предупреждает областное ГУ МЧС.
Ссылаясь на Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщает, что аномально холодная погода в это воскресенье, 14 февраля, и закончится в будущий четверг, 18 февраля. Отклонение среднесуточной температуры от климатической нормы прогнозируется в диапазоне от -7℃ до -11℃.
В связи с аномальными холодами спасатели напоминают о правилах пользования печным, электрическим и газовым оборудованием. Ознакомиться с ними можно здесь.
Также напоминаем, что мэрия Орла опубликовала действия при переохлаждениях и обморожениях, а также адреса медицинских пунктов, оказывающих соответствующую помощь.
Артём Ежаков