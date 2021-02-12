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15:49, 12 февраля 2021 года В Орловскую область 14 февраля придут аномальные морозы Об этом предупреждает областное ГУ МЧС.





Ссылаясь на Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщает, что аномально холодная погода в это воскресенье, 14 февраля, и закончится в будущий четверг, 18 февраля. Отклонение среднесуточной температуры от климатической нормы прогнозируется в диапазоне от -7℃ до -11℃.



В связи с аномальными холодами спасатели напоминают о правилах пользования печным, электрическим и газовым оборудованием. Ознакомиться с ними можно здесь.



Также напоминаем, что мэрия Орла опубликовала действия при переохлаждениях и обморожениях, а также адреса медицинских пунктов, оказывающих соответствующую помощь.



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Артём Ежаков



