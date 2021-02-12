Главная » Новости



16:35, 12 февраля 2021 года В Орле снегопад спровоцировал дорожный коллапс Из-за снегопада тысячи горожан утром застряли в пробках. К уборке снега коммунальщики приступили ещё ночью, продолжать будут без перерыва до вечера субботы. Мэр Орла попросил горожан не парковать авто на обочинах дорог, чтобы спецтехника могла работать.





Из-за обильного снегопада тысячи орловцев начали последний рабочий день уходящей недели в пробках. Накануне администрация Орла анонсировала, что на уборку снега выйдут почти 30 единиц техники «Спецавтобазы». Однако утром дорожного коллапса избежать не удалось.



В час пик и до обеда на онлайн-картах центр города не переставал краснеть. Если не учитывать временные затишья, снегопад не прекращается уже почти сутки. По прогнозам синоптиков он продолжится минимум до утра субботы. И за этот период ожидается выпадение месячной нормы осадков. А впереди ещё аномальное понижение температуры.



Валерий Селихов, начальник Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «С 14 по 18 февраля будет аномально холодная погода с превышением средних многолетних значений на 7-11 градусов».

В ближайшие сутки по прогнозам синоптиков порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Температура днём в областном центре держится между 7 и 12 градусами мороза, ночью ожидается до минус 13. Коммунальщики на улично-дорожной сети областного центра работают круглосуточно.



Юрий Студенников, директор ЕДДС г. Орла: «”Спецавтобаза” работает в усиленном режиме, выведено 34 единицы техники на улице города. В день на ручном труде 75 человек. 35 человек запланировано в ночь. По количеству технике - единицы будут увеличены до 64 единиц, завтра в день будет выведено 75 человек на ручной труд, и 35 человек в ночь».

В областном управлении МЧС нам сообщили, что пока сообщений от людей, оказавшихся в экстремальной ситуации, к ним не поступало. Между тем спасатели напоминают, что обрывы электролиний, падение деревьев и рост числа ДТП - возможны.



Андрей Миронов, главный специалист пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «В период таких обильных снегопадов лучше воздержаться от передвижения на личном транспорте и пересесть на общественный. Ожидается большое количество заторов, пробок. Если собираетесь за город, лучше воздержаться от этой поездки».

Если поездки избежать невозможно, спасатели рекомендуют запастись продуктами, тёплой одеждой и зарядить мобильные телефоны.





Антон Киселёв



