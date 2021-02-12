пятница 12.02.2021 18:06:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:05, 12 февраля 2021 года

Жители Колпнянского района прививаются от коронавируса

Привились уже 150 человек. Об активности местных жителей, побочных эффектах от прививки, и о желании людей вернуться к докоронавирусной жизни, расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.


В Колпнянской ЦРБ прививать от коронавируса начали 19 января. За это время дозу «Спутника V» получили более 150 жителей района, около 20 человек получили второй компонент. Побочные эффекты есть, но они незначительные.

Екатерина Речиц, и.о. главного врача Колпнянской ЦРБ: «У кого-то может быть давление поднялось, кто-то переволновался, немножко поднималась температура у людей, но в течение двух-трех дней все эти явления проходили».

В очередь на вакцинацию можно встать через портал Госуслуг, позвонить или лично прийти в регистратуру. Однако записаться - это полдела. Перед процедурой нужно обязательно пройти осмотр у терапевта.

Екатерина Речиц, и.о. главного врача Колпнянской ЦРБ: «Происходит осмотр доктора: дыхание, горло, частота сердечных сокращений, тонус сердца, сатурация, температура».

Если показатели в норме - прививаться можно. Но есть противопоказания. Так, вакцинироваться не рекомендуют онкологическим больным.

Пожилые колпнянцы к здоровью относятся трепетно и не хотят подхватить инфекцию, поэтому и приходят вакцинироваться.

Нина Уварова, жительница пгт. Колпна: «У нас болел брат, еще болели родственники и очень тяжело. Поэтому, когда узнала, что людям старше 60 можно привиться, я решила привиться».

Вакцина хранится в специальном холодильнике при температуре минус 18 градусов. В одной ампуле пять доз, использовать их нужно в течение двух часов.

Получивший вакцину минимум на полчаса остается под наблюдением медиков. А потом еще несколько дней участковый врач по телефону или, при необходимости, лично контролирует состояние.

По словам главного врача Колпнянской больницы, со следующей недели на базе ЦРБ можно будет сдать тест на антитела. Это значительно ускорит темпы вакцинации, поскольку раньше подобный анализ проводили только в соседних Ливнах и Орле.


Юлия Сабельникова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.