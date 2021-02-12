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17:05, 12 февраля 2021 года Жители Колпнянского района прививаются от коронавируса Привились уже 150 человек. Об активности местных жителей, побочных эффектах от прививки, и о желании людей вернуться к докоронавирусной жизни, расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.





В Колпнянской ЦРБ прививать от коронавируса начали 19 января. За это время дозу «Спутника V» получили более 150 жителей района, около 20 человек получили второй компонент. Побочные эффекты есть, но они незначительные.



Екатерина Речиц, и.о. главного врача Колпнянской ЦРБ: «У кого-то может быть давление поднялось, кто-то переволновался, немножко поднималась температура у людей, но в течение двух-трех дней все эти явления проходили».

В очередь на вакцинацию можно встать через портал Госуслуг, позвонить или лично прийти в регистратуру. Однако записаться - это полдела. Перед процедурой нужно обязательно пройти осмотр у терапевта.



Екатерина Речиц, и.о. главного врача Колпнянской ЦРБ: «Происходит осмотр доктора: дыхание, горло, частота сердечных сокращений, тонус сердца, сатурация, температура».

Если показатели в норме - прививаться можно. Но есть противопоказания. Так, вакцинироваться не рекомендуют онкологическим больным.



Пожилые колпнянцы к здоровью относятся трепетно и не хотят подхватить инфекцию, поэтому и приходят вакцинироваться.



Нина Уварова, жительница пгт. Колпна: «У нас болел брат, еще болели родственники и очень тяжело. Поэтому, когда узнала, что людям старше 60 можно привиться, я решила привиться».

Вакцина хранится в специальном холодильнике при температуре минус 18 градусов. В одной ампуле пять доз, использовать их нужно в течение двух часов.



Получивший вакцину минимум на полчаса остается под наблюдением медиков. А потом еще несколько дней участковый врач по телефону или, при необходимости, лично контролирует состояние.



По словам главного врача Колпнянской больницы, со следующей недели на базе ЦРБ можно будет сдать тест на антитела. Это значительно ускорит темпы вакцинации, поскольку раньше подобный анализ проводили только в соседних Ливнах и Орле.





Юлия Сабельникова



