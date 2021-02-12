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17:17, 12 февраля 2021 года

В Орле предложили увеличить проезд в транспорте до 30 рублей

С подобной инициативой выступили перевозчики.


Мэрия уже получила обращения о пересмотре тарифа от частников и МУП «ТТП». В качестве обоснования перевозчики приводят повышение цен на бензин. За три года, с момента последнего повышения проезда, бензин вырос в цене до 46 рублей за литр (+21,1%), газомоторное топливо подорожало до 25 рублей (+30,3%). Дополнительные причины – увеличение МРОТ на 15,5% и подорожание самих автобусов на 30%.

Также было отмечено, что доля оплаты проезда наличными (20 рублей) постоянно снижается, сейчас доля такого расчета составляет 20% от общего числа платежей, и это не позволяет компенсировать рост себестоимости перевозок.

С перевозчиками в мэрии согласились – повышение тарифа необходимо, но не до 30 рублей. Финансово-экономическому управлению городской администрации предстоит рассмотреть целесообразность предложенной инициативы – сообщает сайт мэрии.


Артём Ежаков
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