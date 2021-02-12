Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Борьба со стихией: справляются ли коммунальные службы Орла со снегопадом? Что советуют сотрудники МЧС, и долго ли продолжится метель? Мнения экспертов - в нашей программе.





- Два укола и организм защищен. В регионе продолжается вакцинация от коронавируса.





- Зачем синоптикам золотой стеклянный шар и ведро? Секреты раскроем в «Вестях».





- Помочь можно, даже если вылечить нельзя: как работает в Орле паллиативная служба?





- Движение с уважением: в Орле перекресток улиц Московской и Герцена – разгрузили.