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10:01, 13 февраля 2021 года 15 февраля в Орле вспомнят погибших участников локальных войн Состоится онлайн-шествие Бессмертного батальона.





На портале Орловской области доступен специальный раздел , в котором организована трансляция фотографий погибших воинов. Доступ к разделу будет активен до 15 февраля включительно. Орловцы могут принять участие и в традиционных мероприятиях, посвященных Дню вывода войск из Афганистана. 15 февраля во всех районах и городах области будет организовано торжественное возложение цветов к мемориальным доскам и памятникам погибшим воинам. В Орле возложение цветов к памятнику участникам локальных войн и военных конфликтов начнется в 12:00. Кроме того, представители власти и общественных организаций посетят матерей и вдов погибших воинов-интернационалистов.





Мария Семак



