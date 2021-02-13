Главная » Новости



13:06, 13 февраля 2021 года За пять лет газификация Орловской области возрастет до 90,6% О работах в этом направлении сообщил директор ООО «Газпром межрегионгаз Орел» Александр Грачев.





Компания инвестирует порядка 1,8 миллиарда рублей на работы по газификации региона. В период с 2021 года по 2022 год на территории области запланированы мероприятия по ремонту и строительству газопроводов-отводов и газораспределительных станций, а также 41 километра поселковых газопроводов, 15 километров внутрипоселковых газопроводов, газификация 16 новых населенных пунктов и промышленных предприятий.

Также было отмечено, что областные теплоснабжающие организации и бюджетные учреждения впервые за три года снизили уровень просроченной задолженности за голубое топливо – Также было отмечено, что областные теплоснабжающие организации и бюджетные учреждения впервые за три года снизили уровень просроченной задолженности за голубое топливо – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



