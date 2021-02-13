Сумма коронавирусных штрафов в сфере транспорта превысила миллион рублей

Информация об этом была озвучена на заседании оперативного штаба в минувший четверг.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на минувшей неделе суды региона назначили нарушителям общую сумму штрафов в 130 тысяч рублей, 3 водителям были вынесены предупреждения. Общая сумма, назначенная за несоблюдение противоэпидемиологических правил в общественном транспорте, составила 1 миллион 52 тысячи рублей, 32 водителя и перевозчика получили предупреждения.

Продолжается аналогичная работа в сферах общественного питания и торговли. За прошедшую семидневку было составлено 30 протоколов о нарушениях. С апреля по 11 февраля было рассмотрено 749 материалов о нарушениях и составлено 498 протоколов.

Игнорирование санитарных норм обернулось административным наказанием в 173 случаях, в 47 вердиктах это был штраф, общая сумма приблизилась к полумиллиону рублей – 494 тысячи.