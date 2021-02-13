Банк о подозрительных операциях не сообщает

Полиция разъясняет, как не попасться на удочку мошенникам.

Позвонили якобы из банка с сообщением о подозрительных операциях и рекомендуют перевести деньги на «безопасный» счет? Не верьте, это мошенники.

В Орловской области отмечается рост случаев дистанционных мошенничеств.

Сотрудники полиции просят граждан проявлять бдительность и всегда проверять получаемую от неизвестных людей информацию. Только за эту неделю в органы внутренних дел обратились несколько жителей региона, которые были обмануты при помощи IT-технологий.

Злоумышленники представляются работниками банков, сотрудниками правоохранительных органов и сообщают о подозрительных операциях на счетах жертвы (снятии или переводе денег, взятии на ее имя кредита). А далее настоятельно рекомендуют перевести деньги на безопасные счета, или взять кредит. Не верьте! Это мошенники! Их основная цель – выманить как можно большую сумму.

Запомните! Ни один работник банка или сотрудник правоохранительных органов никогда не даст таких рекомендаций, не будет побуждать перевести деньги, и не имеет права запрашивать информацию, позволяющую получить доступ к счетам или банковской карте гражданина.

Не выполняйте никаких действий и положите трубку.

Также помните, что злоумышленники могут использовать подменные номера, принадлежащие официальным организациям (современные технологии позволяют это делать). Перезвоните в банк или полицию по номерам телефонов, указанным на карте или официальном сайте, обязательно набрав их заново собственноручно.

Предупредите о подобных случаях своих родных (особенно пожилых родственников), знакомых. Во всех ситуациях, вызывающих сомнение, позвоните людям, которым доверяете, или в полицию по номеру 02, или 102 и проконсультируйтесь с сотрудниками.