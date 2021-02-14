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13:17, 14 февраля 2021 года

Сергей Безруков и Елизавета Боярская представили новый сезон «Оптимистов»

15 февраля в 21:20 на телеканале «Россия» начинается показ сериала «Оптимисты. Новый сезон».


События романтического шпионского детектива, где государственные тайны переплетаются с тайнами главных героев, разворачиваются в период Карибского кризиса. На медиаплатформе СМОТРИМ исполнители главных ролей Сергей Безруков и Елизавета Боярская в интервью ведущей Анастасии Чернобровиной рассказали о проекте и поделились воспоминаниями о съемках.
 

 
Действие картины режиссера Алексея Попогребского происходит в 1960-е. Героиня Елизаветы Боярской – американский фотограф Алекс Брэдли, которая вместе с мужем-журналистом приезжает в СССР. Она - свободная, яркая, богемная, совершенно не похожа на советских женщин. Художники по костюмам уделили гардеробу Алекс особое внимание и вдохновлялись стилем Жаклин Кеннеди: «Почти всю одежду для сериала костюмеры заказывали в винтажных магазинах и на Ebay, - призналась Боярская, - А потом примеряли, что кому подходит. Большая часть нарядов Алекс прилетела из США. Кое-что, конечно, пришлось сшить, для чего брали лекалы того времени». Отдельная гордость костюмеров - это шляпки, в которых Боярская появляется на экране. Все они совершенно аутентичные. «Над ними особенно тряслись, чтобы ничего не помялось, не осыпались перья», - рассказала актриса.
 
В новом сезоне «Оптимистов» между героями Безрукова и Боярской вспыхивает роман, но как быть, если он – советский разведчик, а она – американский фотограф. Запретная любовь поглощает героев целиком, заставляя забыть о долге, родине и даже и о семьях. В жизни у Елизаветы и Сергея – счастливые семьи, никакой ревности к партнерам по площадке у их спутников не возникает. Елизавета отметила, что ее муж Максим Матвеев только радуется, когда у супруги появляется глубокая, интересная роль. «Зритель, конечно, женит любимых героев. Так, долгое время все были уверены, что моя супруга – Екатерина Гусева. Ну логично же: ее героиня – жена Саши Белого из легендарной «Бригады», а значит – и моя жена!», – пошутил в эфире Сергей Безруков.
 
Безруков и Боярская не в первый раз играют любовь. Они уже были вместе в новой версии «Иронии судьбы», у них есть романтическая линия в фильме «Матч». «На этот раз хотелось создать новую историю отношений, которая была бы не похожа на предыдущие. Это такой актерский азарт, – поделился Сергей. – Все время быть разными, сочинять разные истории именно своей игрой!»
 
Сергей Безруков – любимец всей страны. Настоящая слава пришла к нему после главной роли в культовой «Бригаде» и уже не отпускает: «Ко мне до сих пор подходят и спрашивают, не бандит ли я. Я отвечаю, что бандит, конечно. Каждый день у меня – стрелки», – пошутил Сергей. Артист признался, что ему близка система Михаила Чехова, когда на сцене или перед камерами: «Ты создаешь фантом, а потом снимаешь его и вешаешь на вешалку, как пальто. Да, он как живой, но при этом он фантом. Это очень помогает в работе – разделять профессиональную и личную жизнь», – рассказал Безруков.

Фото ТК «Россия»



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