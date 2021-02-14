Прокуратура не дала замерзнуть дмитровской школе

Местное ведомство провело проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.

Было установлено, что руководство средней образовательной школы №1 г. Дмитровска не заключило в установленные сроки соглашение о теплоснабжении на текущий год. По этой причине ООО «Жилстройсервис Плюс» пригрозил образовательному учреждению ограничением теплоснабжения.

Вмешавшаяся прокуратура направило подрядчику предостережение о недопустимости таких действий. Ему и директору школы были внесены представления, по которым были проведены проверки должностных лиц, допустивших эту ситуацию.