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16:21, 14 февраля 2021 года

Прокуратура не дала замерзнуть дмитровской школе

Местное ведомство провело проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.


Было установлено, что руководство средней образовательной школы №1 г. Дмитровска не заключило в установленные сроки соглашение о теплоснабжении на текущий год. По этой причине ООО «Жилстройсервис Плюс» пригрозил образовательному учреждению ограничением теплоснабжения.
 
Вмешавшаяся прокуратура направило подрядчику предостережение о недопустимости таких действий. Ему и директору школы были внесены представления, по которым были проведены проверки должностных лиц, допустивших эту ситуацию.
 
Вмешательство ведомства побудило причастных оперативно заключить договор, благодаря чему перебоев с отоплением школы не допущено – сообщает сайт областной прокуратуры.



Артём Ежаков
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