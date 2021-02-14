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10:24, 14 февраля 2021 года Стандартная процедура в здании суда обернулась для амчанина штрафом Мужчину наказали за нападение на пристава.





История началась с визита 32-летнего амчанина и его приятеля в один из судов Мценска. В здание они пришли с целью подачи апелляции. На входе их встретили сотрудники по обеспечению установленного порядка деятельности судов и попросили предоставить данные о местах прописки и проживания, что является стандартной процедурой при посещении инстанции. В ответ на это, мужчины попытались зайти в суд, минуя турникет, но сотрудники ОУПДС не дали им этого сделать.



При этом нападение амчанина на пристава, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей, послужил поводом к уголовному делу, и, согласно ст. 318 ч. 1 УК РФ, мужчина был оштрафован на 50 тысяч рублей – сообщает сайт регионального УФССП.



Фото: УФССП России по Орловской области





Артём Ежаков



