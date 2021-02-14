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18:29, 14 февраля 2021 года В Орле компенсировали питание живущих в чернобыльской зоне сирот Разбирательство было инициировано прокуратурой по обращению опекунов школьников.





Фактически несовершеннолетние живут в деревне Хардиково, которая относится к одной из чернобыльских зон Орловской области, поэтому живущие здесь школьники по закону должны получать компенсацию за питание.

Однако региональный департамент соцзащиты отказал двум сиротам из приемной семьи в этой льготе. Поводом стало отсутствие прописки по месту фактического проживания. Однако эта причина противоречит законодательству, и прокуратура обратилась в Советский районный суд города Орла с исковым заявлением, вердикт которого удовлетворил требования ведомства в полном объеме. Исполнение решения также контролируется прокуратурой – сообщает сайт областного ведомства.





Артём Ежаков



