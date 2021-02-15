Полсотни предприятий Орловской области стали экспортерами продукции АПК

Данные о продажах региональных агропромышленных товаров в прошлом году приводит Федеральная таможенная служба РФ.

В минувшем году 50 компаниями из 32 стран было приобретено в общей сложности 326 тысяч тонн продукции областного АПК. Главными импортерами стали: Латвия, Беларусь, Литва, Китай, Украина, Узбекистан и Таджикистан. Кроме этого, область успешно начала продавать сельхозпродукцию в Великобританию, Вьетнам, Бангладеш и Австрию.



Крупнейшими продавцами продукции АПК в области стали: АО «Орелмасло» (экспорт масел растительных), ООО «Авангард-агро-Орел» (злаки, солод и семена подсолнечника), ООО «Система агробизнеса» ( злаки и свекловичный сахар), ООО «Знаменский СГЦ» (пищевые мясные субпродукты и готовые продукты из мяса), ООО «ТЗК «Зерновые продукты» (злаки и семена бобов соевых), ООО «Мет-сил» (картофель), ООО «Зера» (гречиха и люпин), АО «Сахарный комбинат «Отрадинский» (свекловичный сахар), ООО «Центральная крупяная компания» (крупы) – сообщает сайт областного правительства.