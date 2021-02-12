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20:36, 12 февраля 2021 года «Лыжню России» перенесли на 27 февраля В связи с непростыми погодными условиями организаторами принято решение отменить ранее намеченный старт.





«Лыжня России 2021»: массовая гонка переносится на 27 февраля.





Орловское Информбюро



