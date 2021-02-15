В ходе декларационной кампании 2020 года орловцы вернули себе около 1,2 млрд НДФЛ

Управление ФНС России по Орловской области подвело итоги декларационной кампании 2020 года. Всего в налоговые органы региона поступило около 65 тысяч деклараций по ф. № 3-НДФЛ – на 3 тысячи больше, чем в предыдущем году. Сумма налога, подлежащая к уплате в бюджет, также превысила аналогичный показатель 2019 года почти на 50 млн руб. и составила около 200 млн рублей.

В структуре заявленных доходов за 2019 год наибольший удельный вес (порядка 93%) по-прежнему занимают налогоплательщики, подавшие декларации по ф. № 3-НДФЛ с суммой дохода до 1 млн рублей.

В ходе кампании прошлого года порядка 77% деклараций представлены гражданами, имеющими право на получение социальных и имущественных налоговых вычетов. Общая сумма налога на доходы физических лиц, фактически возвращенная из бюджета по таким декларациям, увеличилась и составила около 1,2 млрд руб. или порядка 13% от общих поступлений НДФЛ в бюджет в истекшем году (11,1 млрд рублей).

В настоящее время в самом разгаре декларационная кампания 2021 года. До 30 апреля включительно отчитаться о своих доходах должны орловцы, продавшие в прошлом году имущество, находившееся в собственности в общем случае менее пяти лет, получившие дорогие подарки не от близких родственников, выигравшие в лотерею, сдававшие имущество в аренду, получившие доход от зарубежных источников и др.



За непредставление декларации в установленный срок предусмотрена ответственность. Это штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании декларации, за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей.

С этого года, в случае неисполнения налогоплательщиком обязанности по представлению в установленный срок декларации ф. № 3-НДФЛ по доходам, полученным в 2020 году от продажи либо в результате дарения не от близкого родственника недвижимого имущества, налоговыми органами на основании имеющихся документов (сведений) будет исчислена сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, с учетом понижающего коэффициента 0,7 соответствующей кадастровой стоимости этого объекта, уменьшенной на сумму налогового вычета, сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.