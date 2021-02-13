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21:57, 12 февраля 2021 года

Андрей Клычков призвал орловских автовладельцев не мешать уборке снега

Об этом глава региона сообщил в социальных сетях. Губернатор рассказал об уборке снега в Орловской области и обратился с просьбой к автовладельцам не оставлять транспорт в местах, где он затрудняет работу техники.


Андрей Клычков: «Друзья! Хоть снегопад и не стал сюрпризом, синоптики предупреждали о нем заранее, он все-таки создал трудности для пешеходов, водителей и наших дорожных служб, которые работают на пределе возможностей. Коммунальные службы будут работать круглосуточно.

Отдельно обращаюсь к автовладельцам - не оставляйте свой транспорт в местах, где он затрудняет работу снегоуборочной техники! Это поможет дорожникам качественно выполнить свою работу и к понедельнику очистить улицы от снега. Сегодня в ночь выходит весь объём техники».



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