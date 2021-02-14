Еще 137 орловцев заразились коронавирусной инфекцией

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11:05, 14 февраля 2021 года
Еще 137 орловцев заразились коронавирусной инфекциейЗа минувшие сутки зарегистрировано три смерти.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 14 февраля
, за последние сутки в Орловской области выявлено 137
случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 28 829
человек.
В данный момент на Орловщине лечатся 2 641 человек. Накануне выздоровели 125 жителей региона, с начала пандемии – 25 785. Количество смертей от новой болезни увеличилось на три – летальный исход был зафиксирован 403 раза.
В Орловской области продолжается вакцинация против коронавируса. Записаться на вакцинацию можно по номеру 122
, на портале Госуслуг
и через электронную регистратуру
, а также в регистратурах поликлиник.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Орловское Информбюро