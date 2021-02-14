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11:05, 14 февраля 2021 года Еще 137 орловцев заразились коронавирусной инфекцией За минувшие сутки зарегистрировано три смерти.





14 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 137 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 28 829 человек. По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленослучаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось –человек. В данный момент на Орловщине лечатся 2 641 человек. Накануне выздоровели 125 жителей региона, с начала пандемии – 25 785. Количество смертей от новой болезни увеличилось на три – летальный исход был зафиксирован 403 раза. 122, на портале

В Орловской области продолжается вакцинация против коронавируса. Записаться на вакцинацию можно по номеру, на портале Госуслуг и через электронную регистратуру , а также в регистратурах поликлиник. Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



