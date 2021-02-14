воскресенье 14.02.2021 23:12:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

21:33, 14 февраля 2021 года

Мэр Орла дал управляющим компаниям срок убрать снег во дворах жилых домов

Глава города отметил, что в уборку снега включились жители, однако не все управляющие компании выполняют свои обязанности.


Юрий Парахин, мэр Орла: «Одна из наиболее проблемных тем на сегодня – уборка дворов. Это прямая обязанность управляющих организаций. Единицы справляются хорошо, к остальным, к сожалению, серьёзные вопросы».
 
Как сообщил мэр в своих аккаунтах в соцсетях, сегодня утром состоялось совещание с руководителями УК.
 
Юрий Парахин: «Вместе с Василием Фёдоровичем Новиковым, председателем Орловского городского Совета, и Татьяной Васильевной Горбашевой, начальником Управления госжилинспекции, задали им вопрос: почему даже жители выходят на уборку снега, а дворники и техника – в большинстве своём нет?
У УК есть время до вторника включительно, чтобы максимально вычистить дворы. Вывезти горы, которые собрали жители. Если к этому моменту работа не будет выполнена, можно обращаться в Жилинспекцию – у этой организации есть полномочия оштрафовать УК за бездействие».
 
Мэр Орла также обратился к организациям и частникам, которые предлагают свою технику в помощь. Каждый самосвал, каждый погрузчик сейчас важен, - отметил Юрий Парахин и предложил держать связь с директором «Спецавтобазы» Сергеем Васильевичем Яковенко: 8 (920) 820-03-89.



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.