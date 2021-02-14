Мэр Орла дал управляющим компаниям срок убрать снег во дворах жилых домов

Глава города отметил, что в уборку снега включились жители, однако не все управляющие компании выполняют свои обязанности.

Юрий Парахин, мэр Орла: «Одна из наиболее проблемных тем на сегодня – уборка дворов. Это прямая обязанность управляющих организаций. Единицы справляются хорошо, к остальным, к сожалению, серьёзные вопросы».

Как сообщил мэр в своих аккаунтах в соцсетях, сегодня утром состоялось совещание с руководителями УК.

Юрий Парахин: «Вместе с Василием Фёдоровичем Новиковым, председателем Орловского городского Совета, и Татьяной Васильевной Горбашевой, начальником Управления госжилинспекции, задали им вопрос: почему даже жители выходят на уборку снега, а дворники и техника – в большинстве своём нет? ⠀ У УК есть время до вторника включительно, чтобы максимально вычистить дворы. Вывезти горы, которые собрали жители. Если к этому моменту работа не будет выполнена, можно обращаться в Жилинспекцию – у этой организации есть полномочия оштрафовать УК за бездействие».

Мэр Орла также обратился к организациям и частникам, которые предлагают свою технику в помощь. Каждый самосвал, каждый погрузчик сейчас важен, - отметил Юрий Парахин и предложил держать связь с директором «Спецавтобазы» Сергеем Васильевичем Яковенко: 8 (920) 820-03-89.