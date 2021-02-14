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21:45, 14 февраля 2021 года

Андрей Клычков поблагодарил орловцев за сплоченность в борьбе со стихией

Губернатор написал в соцсетях, что также провел сегодняшний день за уборкой снега.


 Андрей Клычков: «Снегопад, каких не было уже много лет, наконец, закончился, но дорожным службам ещё придется потрудиться, чтобы избавить город от последствий разбушевавшейся стихии. Во многих районах высота снежного покрова превышает метровую величину. Тем не менее, работа налажена, техника задействована максимально. Выражаю благодарность коммунальным службам области, работающим на пределе возможностей в круглосуточном режиме.

Отдельно хочу поблагодарить орловчан, которые сплоченной командой, взяв в руки лопаты, очищали территории своих дворов, помогали автомобилистам выбраться из снежного плена. Спасибо всем за неравнодушие и посильный вклад в общее дело! Мне приходят сотни фотографий и видео, сегодня пришло сообщение от жителя Орла по имени Максим, имеющего в собственности снегоуборочную технику и предложившего помощь в уборке города. И это не единичный пример. Горжусь такой сознательностью наших граждан.
 
Сегодняшний день я также провел работая лопатой - получилась ещё и отличная зарядка на свежем воздухе».



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