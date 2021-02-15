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10:43, 15 февраля 2021 года

В столкновении «Приоры» и «Калины» в Орле пострадали две девушки

ДТП случилось сегодня, 15 февраля, в 00:50.


Происшествие произошло в районе дома №76 по улице Спивака. По предварительным данным, 22-летний водитель «Лады Калины» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ладу Приору», за рулем которой находился 40-летний автолюбитель. В двух отечественных легковушках пострадали девушки – в «Калине» это была 20-летняя пассажирка, а в «Приоре» травмы получила 19-летняя девушка.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 31 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получил травмы – сообщает сайт областного УМВД.


Артём Ежаков
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