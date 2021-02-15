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10:51, 15 февраля 2021 года В Должанском районе в пожаре погиб мужчина Трагедия произошла накануне, 14 февраля.





Спасатели узнали о возгорании рано утром – в 08:20. Огнем оказался охвачен жилой дом в деревне Марьино. В 12:00 пожарные обнаружили внутри здания тело 66-летнего мужчины. Пламя уничтожило дом изнутри. Степень ущерба и причины произошедшего сейчас выясняют специалисты.



За прошедшие выходные пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 27 раз, из них – три выезда на ликвидацию пожаров и 24 – на различные происшествия, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.





Артём Ежаков



