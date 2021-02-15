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11:09, 15 февраля 2021 года Еще 135 орловцев заболели COVID-19 В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 15 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 135 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразились – 28 964.



В данный момент на Орловщине лечатся – 2 671. Накануне выписаны 103 жителя региона, с начала пандемии – 25 888. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 2 – летальный исход был зафиксирован 405 раз.



Суточная заболеваемость в России – 14 207, всего выявлено – 4 086 090. Накануне выздоровели – 13 935, всего – 3 607 036. На лечении – 398 534. Количество смертей за сутки – 394, за все время разгула коронавируса – 80 520.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



