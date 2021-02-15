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11:21, 15 февраля 2021 года Орловцев предупреждают об активизации мошенников В последнее время участились случаи мошенничества, в том числе и в Интернете.





Чтобы предотвратить случаи мошенничества, полиция проводит профилактические встречи с работниками торговых точек. Как отметили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в последнее время регистрируются различные виды краж, а также факты дистанционного мошенничества. В последнее время в сети Интернет предлагаются различные лже-услуги. Так, например, представившись работниками Центробанка, мошенники обещают выплаты от государства с целью поддержки во время пандемии. Главное условие: получив ссылку, ввести данные карты, в том числе и защитный код. Игорь Злобин, заместитель управляющего Орловским отделением Банка России: «Центральный банк РФ не работает с физлицами, не производит выплаты, включая компенсации. Не стоит верить интернету или звонящим незнакомцам, якобы от Центрального Банка РФ о получении каких-либо выплат или компенсаций». А чтобы не оказаться в списке должников, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области настоятельно рекомендуют узнать о своих долгах. Для этого необязательно даже выходить из дома - все можно сделать в режиме онлайн, например, в помощь «Банк данных исполнительных производств», который расположен на официальном сайте Управления в разделе «Сервисы», а также посредством Личного кабинета на портале «Госуслуги» и в мобильном приложении ФССП России. Также приставы напоминают: при переводе денежных средств в счет оплаты задолженности по исполнительных производствам необходимо быть крайне бдительными, заходить лишь на официальные сайты и соблюдать правила безопасного посещения Интернет-ресурсов.





Юлия Опанасюк



