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11:30, 15 февраля 2021 года Сегодня в центре внимания - онкобольные дети В Орловской области помощь детям с онкологией оказывают в НКМЦ имени Круглой.





Международный день онкобольного ребенка - повод еще раз напомнить о своевременной диагностике рака. Как считают врачи, это залог успешного лечения онкологических заболеваний. Помощь онкобольным детям оказывают в онкологическом отделении НКМЦ имени Круглой. В этом году его признали одним из лучших в России. Сегодня в Орле в год проводят больше 700 курсов химиотерапии. В том числе и детям из Курской области - в 2017 году наше отделение стало межрегиональным. Как отмечают врачи, девять из десяти пациентов выздоравливают. Иван Фисюн, заведующий отделением детской онкологии и гематологии НКМЦ им. З.И. Круглой: «Благодаря работе нашей администрации на протяжении долгих лет, начиная с 2005 года мы получили современный компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, хорошую лабораторию. Все эти диагностические службы позволяют ставить диагнозы пациентам на высоком уровне».





Надежда Невматулина



