Главная » Новости



11:45, 15 февраля 2021 года В Орле пройдет Чемпионат России по армрестлингу среди лиц с ограничениями по здоровью В областной центр приедут 200 спортсменов из 24 регионов страны.





17 февраля в Орле стартует Чемпионат России по армрестлингу среди лиц с ограничениями по здоровью. Пять дней участники будут выявлять сильнейших. Награды будут разыграны в нескольких классах и весовых категориях. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда России.





Надежда Невматулина



