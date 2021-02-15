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11:55, 15 февраля 2021 года

В Орле состоялась презентация книги «На орловском рубеже»

Роман написан в фантастическом жанре альтернативной истории, а орловскому читателю он будет интересен еще и тем, что описываемые события происходят в родном городе. Эва Стасюлевич познакомилась с авторами книги.


 Презентация книги Александра Воронкова и Елены Яворской «На орловском рубеже» состоялась в читальном зале областной детской библиотеки имени Пришвина. 
 
Герой книги, историк-любитель, перемещается из нашего времени в 1941 год и попадает в эпицентр событий, связанных с оккупацией Орла фашистами. Тема перемещения во времени стала очень модной в современной литературе.
 
Александр Воробьев, издатель: «Говорить о Великой Отечественной войне назидательным тоном сейчас нельзя, даже о том, что нам дорого, близко и, казалось бы, должны знать все. Это очень трудно, трудно найти подход к молодежи, чтобы они это узнали, это поняли».
 
Несколько экземпляров романа «На орловском рубеже» авторы подарили Пришвинке. Над книгой писатели работали два года. В 2015 рукопись была завершена, а издать ее удалось только в конце прошлого года. Тема войны, определенное развитие событий этого непростого времени не дает покоя писателям и историкам. Как отметила Елена Яворская, консультантами авторов стали сразу 20 человек.
 
Елена Яворская, автор книги: «Это и литераторы, и действующие офицеры, и профессиональные историки, и филологи. У книги действительно было очень много консультантов, которые даже морально нас поддерживали, когда мы ослабевали».
 
Гости презентации смогли пообщаться с одним из авторов и издателем, задать вопросы, приобрести книгу. Тираж книги не очень большой, всего тысяча экземпляров, но полный текст уже появился и в электронном виде. Книга предназначена широкому кругу читателей, но, конечно, прежде всего, тем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны. Авторы моделируют свой вариант обороны Орла в 1941 году, а главному герою предстоит стать не только очевидцем этих событий, но и непосредственным их участником.



Эва Стасюлевич
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