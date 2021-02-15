понедельник 15.02.2021 16:16:07 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:04, 15 февраля 2021 года

Орловская прокуратура вскрыла очередное нарушение в размещении ярмарок

На этот раз ведомство пресекло возможный конфликт интересов.


Проверяя план размещения ярмарок на территории города Орла в 2021 году, прокуратура установила, что в нем имеется точка, которую организует для торговли ООО «Золотой век». Оно же занимается доверенным управлением долями ООО «Партнер», ООО «Универсал» и ООО «Союз», которые принадлежат мэру Юрию Парахину. Градоначальник не предпринял соответствующих мер для предотвращения возможного конфликта интересов и не уведомил об имеющихся договорных обязательствах городской совет.

По вскрывшимся нарушениям прокуратура внесла представление. Рассмотрев документ, горсовет создал антикоррупционную комиссию, которая приняла решение об установлении факта наличия личной заинтересованности мэра, которая может привести к конфликту интересов. Протокол комиссии был передан для дальнейшего рассмотрения городскими депутатами – сообщает сайт областной прокуратуры.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.