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12:04, 15 февраля 2021 года Орловская прокуратура вскрыла очередное нарушение в размещении ярмарок На этот раз ведомство пресекло возможный конфликт интересов.





Проверяя план размещения ярмарок на территории города Орла в 2021 году, прокуратура установила, что в нем имеется точка, которую организует для торговли ООО «Золотой век». Оно же занимается доверенным управлением долями ООО «Партнер», ООО «Универсал» и ООО «Союз», которые принадлежат мэру Юрию Парахину. Градоначальник не предпринял соответствующих мер для предотвращения возможного конфликта интересов и не уведомил об имеющихся договорных обязательствах городской совет.



По вскрывшимся нарушениям прокуратура внесла представление. Рассмотрев документ, горсовет создал антикоррупционную комиссию, которая приняла решение об установлении факта наличия личной заинтересованности мэра, которая может привести к конфликту интересов. Протокол комиссии был передан для дальнейшего рассмотрения городскими депутатами – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



