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12:37, 15 февраля 2021 года

Обновление орловского первичного медицинского звена оплатит государство

Практически все затраты покроет федеральный бюджет.


Орловская область стала одним из 26 регионов страны, где доля софинансирования государства в обновлении первичного медицинского звена составит 99%. Это максимально возможный размер федеральной помощи.

Речь идет об обновлении сети районных поликлиник, врачебных амбулаторий, ФАПов и областных больниц. Также средства могут быть потрачены на закупку карет скорой помощи, медицинского оборудования и т.д.

Деньги предназначены для территорий с действующей региональной программой модернизации здравоохранения. Расчет финансирования учитывает количество граждан с полисом ОМС, степень износа медучреждений и демографические показатели – сообщает сайт областного правительства.

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Артём Ежаков
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