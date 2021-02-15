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12:54, 15 февраля 2021 года Суточная заболеваемость коронавирусом в Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 15 февраля.





Суточный прирост в Орловской области:

Орел – 89; Орловский район – 14; Болховский – 9; Урицкий и Должанский – по 4; Мценский – 3; Дмитровский, Покровский и Верховский – по 2; Кромской, Свердловский, Малоархангельский, Краснозоренский, Новодеревеньковский и Корсаковский – по 1.



Со старта распространения коронавируса:

Орел – 14 800; Орловский район – 3 631; Болховский – 645; Знаменский – 161; Хотынецкий – 506; Урицкий – 626; Шаблыкинский – 201; Сосковский – 186; Кромской – 369; Дмитровский – 700; Свердловский – 436; Троснянский – 300; Глазуновский – 240; Малоархангельский – 399; Покровский – 523; Колпнянский – 279; Должанский – 288; Ливенский – 595. Ливны – 1 120; Верховский – 317; Залегощенский – 392; Краснозоренский – 192; Новодеревеньковский – 403; Новосильский – 140; Корсаковский – 69; Мценск и Мценский район – 1 446.



Всего в регионе с начала пандемии заразились – 28 964, за сутки – 135, выписаны – 103. Выздоровели за все время – 25 888, на лечении – 2 671. От осложнений на фоне новой болезни в области скончались 405 человек – накануне умерли 2 жителя региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.



Инфографика оперативного штаба









Артём Ежаков



