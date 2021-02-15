На Орловщине запущен новый проект «Социальный контракт»

Заключить его могут малоимущие граждане с центром соцзащиты населения.

В рамках «Социального контракта» оказывается финансовая поддержка от государства на безвозмездной основе. В списке на его заключение уже находится около 400 орловцев.

Реализация проекта будет проходить за счет федеральных средств. Региону выделено 150 миллионов рублей. Поддержку можно получить для переобучения, на индивидуальную предпринимательскую деятельность, ведение личного подсобного хозяйства и иные мероприятия, которые помогут преодолеть трудный жизненный период. В начале марта уже планируют произвести выплаты по каждому направлению.