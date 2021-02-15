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13:35, 15 февраля 2021 года

На Орловщине запущен новый проект «Социальный контракт»

Заключить его могут малоимущие граждане с центром соцзащиты населения.


В рамках «Социального контракта» оказывается финансовая поддержка от государства на безвозмездной основе. В списке на его заключение уже находится около 400 орловцев.
 
Реализация проекта будет проходить за счет федеральных средств. Региону выделено 150 миллионов рублей. Поддержку можно получить для переобучения, на индивидуальную предпринимательскую деятельность, ведение личного подсобного хозяйства и иные мероприятия, которые помогут преодолеть трудный жизненный период. В начале марта уже планируют произвести выплаты по каждому направлению.
 
Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства Орловской области: «По разным направлениям контракт заключается на разные сроки. По трудоустройству это 9 месяцев, по ЛПХ и ИП это год, по трудной жизненной ситуации это полгода, но в случае крайней необходимости он может быть продлен еще на три месяца».



Анна Вайсергисер
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