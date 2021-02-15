Что читают дети?

Съемочная группа ГТРК «Орел» побывала в детской библиотеке имени Пришвина и узнала о том, как возобновляется работа с читателями. О проектах библиотеки рассказала Татьяна Шестопалова.

- У нас появился такой замечательный проект, как «Читаем сказки у камина». В феврале возобновил работу наш клуб выходного дня, который называется «Воскресенье с Пришвинкой». В этот клуб приходят наши юные читатели с родителями, это семейная встреча, семейное чтение. Здесь можно заниматься творчеством - у нас проходят различные мастер-классы.

Каким образом удается оторвать и детей и родителей от интернета?

- Как оказалось, наши проекты очень популярны. У нас огромная запись. Из-за пандемии у нас действуют ограничительные меры, поэтому детей мы можем принять не много, максимум четыре человека.

Какие книги пользуются особенной популярностью? Что сейчас любят читать дети?

- Дети любят сейчас все, начиная от русской классики, советской классики и заканчивая современными авторами. Дошкольники и школьники младшего возраста очень любят детективы, также пользуются популярностью фантастические повести, сказки и многое другое.

Случается ли такое, что родители просят найти те книги, которые они сами читали в детстве, чтобы прочитал их ребенок?

- Случается, и очень часто. И, как ни странно, приходят в основном папы. Мы, конечно же, находим, советуем, и детям нравится читать книги по рекомендации родителей.

Как часто за последний год пополнялись фонды в вашем отделе?

- Не так часто, как хотелось бы, но они пополняются.

Ждете окончания пандемии?

- Очень ждем! Очень соскучились по детям. Очень хочется уже проводить мероприятия вживую. Хочется слышать веселый детский смех!