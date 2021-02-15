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13:50, 15 февраля 2021 года
Что читают дети?Съемочная группа ГТРК «Орел» побывала в детской библиотеке имени Пришвина и узнала о том, как возобновляется работа с читателями. О проектах библиотеки рассказала Татьяна Шестопалова.
Как возобновляется работа с читателями, которая была прервана пандемией коронавируса?
- У нас появился такой замечательный проект, как «Читаем сказки у камина». В феврале возобновил работу наш клуб выходного дня, который называется «Воскресенье с Пришвинкой». В этот клуб приходят наши юные читатели с родителями, это семейная встреча, семейное чтение. Здесь можно заниматься творчеством - у нас проходят различные мастер-классы.
Каким образом удается оторвать и детей и родителей от интернета?
- Как оказалось, наши проекты очень популярны. У нас огромная запись. Из-за пандемии у нас действуют ограничительные меры, поэтому детей мы можем принять не много, максимум четыре человека.
Какие книги пользуются особенной популярностью? Что сейчас любят читать дети?
- Дети любят сейчас все, начиная от русской классики, советской классики и заканчивая современными авторами. Дошкольники и школьники младшего возраста очень любят детективы, также пользуются популярностью фантастические повести, сказки и многое другое.
Случается ли такое, что родители просят найти те книги, которые они сами читали в детстве, чтобы прочитал их ребенок?
- Случается, и очень часто. И, как ни странно, приходят в основном папы. Мы, конечно же, находим, советуем, и детям нравится читать книги по рекомендации родителей.
Как часто за последний год пополнялись фонды в вашем отделе?
- Не так часто, как хотелось бы, но они пополняются.
Ждете окончания пандемии?
- Очень ждем! Очень соскучились по детям. Очень хочется уже проводить мероприятия вживую. Хочется слышать веселый детский смех!
Эва Стасюлевич