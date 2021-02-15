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14:10, 15 февраля 2021 года

В Орле сыщики за несколько дней установили подозреваемого в убийстве

Фигурант сознался в содеянном.


Труп 42-летнего мужчины было найдено в минувшую субботу, 13 февраля, в Заводском районе областной столицы. Травмы на теле орловца позволяли судить о смерти насильственного характера. Региональным СУ СК было возбуждено дело по статье об убийстве.

В результате оперативных следственных и розыскных действий правоохранителей был установлен подозреваемый в преступлении. Им оказался ранее судимый орловец, который под тяжестью улик признался в произошедшем.

По предварительным данным, в день убийства нетрезвый фигурант повздорил с мужчиной, а затем из неприязни ударил того ножом. Тело погибшего на месте преступления орловца подозреваемый перевез на другую улицу города и оставил на проезжей части.

Фигурант взят под стражу, расследование уголовного дела продолжается – сообщает сайт областного СУ СК.


Артём Ежаков
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