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15:05, 15 февраля 2021 года

Две орловские школы для детей с ОВЗ закупят новое оборудование

Финансирование позволит обновить существующую материально-техническую базу.


Субсидии получат Троснянская и Дмитровская школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этих учебных заведениях используются исключительно адаптированные образовательные программы. На обновление оборудования в этом году каждой будет выделено более 7 миллионов рублей. Общие траты на две школы составят 14 миллионов 700 тысяч рублей. Оборудование будет закуплено в рамках национального проекта «Образование».

Аналогичные приобретения в течение двух последних лет получили пять учебных заведений для детей с ОВЗ. Было потрачено 27,8 миллиона рублей.
С 2013 по 2020 год для маломобильной группы учеников в рамках программы «Доступная среда» были созданы соответствующие условия в 83 общеобразовательных организациях, 43 детских садах, 8 детских учреждениях допобразования и одном детском доме для детей дошкольного возраста. Работы обошлись примерно в 200 миллионов рублей – сообщает сайт областного правительства.

Фото http://дмитровская.su/




Артём Ежаков
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