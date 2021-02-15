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15:05, 15 февраля 2021 года

В минувшую субботу орловцы вышли на расчистку снега

Зима напомнила орловцам, что она может быть снежной. В минувшую пятницу регион накрыл снегопад. С последствиями борются до сих пор.


Такого снегопада, какой накрыл Орловщину на минувшей неделе, не было давно. Обильные осадки шли с вечера четверга и на протяжении всей пятницы. К некоторым населенным пунктам дорогу пришлось прокладывать, в прямом смысле, заново.
 
В Орле техника «Спецавтобазы» вышла на битву со снегом практически сразу. Но и жители города не остались в стороне - субботнее утро многие начали с незапланированной зарядки.
 
Евгений Зайцев, житель г.Орла: «Вышли с лопатками, потому что обстановка критическая до такой степени, что мусоровоз элементарно не может подъехать сюда к нам во двор... Это не частный дом, лопаток не было у большинства. Заехал, купил несколько лопаток. У меня есть дача, они мне пригодятся». 
 
Организовать «снежный десант» труда не составило – на помощь пришли чаты в мессенджерах. А вот желания помочь городским властям было не занимать. Тем более, что трактор во дворе уже был рано утром. 
 
Вячеслав Сотник, житель г. Орла: «У нас очень большая транспортная нагрузка на город, и каждый двор заставлен автомобилями. Трактор проехал, кучи снега разбросало в стороны. Кто это будет убирать? Ждать, когда приедет управляющая компания либо кто-то из городских, смысла нет. Мы сами здесь живем, мы сами ставим здесь машины».
 
Чистить снег вышли все - взрослые и дети, те, у кого есть машины, и те, у кого их нет. О причинах говорят примерно одно: «Нам потом будет проще здесь ходить!». Впрочем, не для всех выпавший снег оказался в тягость. Любители экстремального спорта отправились покорять чистый белый покров.
 
Как написал мэр Орла в социальных сетях, управляющим компаниям дали время до вторника, чтобы убрать снег, собранный жителями. В противном случае орловцы имеют право жаловаться в Жилинспекцию. Нарушителей будут штрафовать.


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Анастасия Дорохова
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