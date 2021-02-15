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15:36, 15 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В Орле выпала месячная норма осадков. Самые активные орловцы в борьбе со снегом взялись за лопаты.



- С сегодняшнего дня общепит возвращается к «докоронавирусному» режиму работы. Но - со строгими условиями.



- Поворот с моста в два ряда и новый режим работы светофора. В схему автодвижения в центре Орла продолжают вносить изменения.



- В расчете на поддержку от государства. На Орловщине запущен новый социальный проект.



- Сегодня у православных большой праздник – Сретенье Господне.



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