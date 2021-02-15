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15:53, 15 февраля 2021 года

При каком морозе можно в школу не пойти?

Глава департамента образования Орловской области Татьяна Крымова рассказала, при какой температуре школьники могут пропустить занятия.


Школьники могут остаться дома при следующих погодных условиях:

- для учеников 1-4 классов – при температуре −28 градусов без ветра, −25 градусов с ветром (при скорости не менее 4 м/с);
- для учеников 5-9 классов – при температуре −30 градусов без ветра, −28 градусов с ветром;
- для учеников 10-11 классов – при температуре −32 градуса без ветра, −30 с ветром.

С учениками, которые, несмотря на холодную погоду, придут в школу, занятия будут проводиться по расписанию.

«Принимать решение о посещении школьных занятий родители должны самостоятельно. Но о пропуске занятий необходимо сообщить классному руководителю или администрации школы по телефону. Затем следует написать заявление, которое в школу позже должен передать ученик. В этом случае пропущенные уроки не будут считаться пропусками по неуважительной причине», - пояснила Татьяна Крымова.


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