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16:00, 15 февраля 2021 года

Орловцы привыкают к новым схемам движения транспорта в областном центре

Осваивать новые маршруты приходится и пассажирам общественного транспорта, и водителям.


В Орле на минувшей неделе внесли изменения в схему движения транспорта на перекрестке улиц Московской и Герцена. Теперь поворачивать с Московской на Герценский мост можно с двух полос. Та же схема действует, если двигаетесь с Герцена на Московскую. К светофорным стрелкам, разрешающим поворот, добавлено время. Как отмечают в ГИБДД, все изменения в центре Орла сделаны исключительно в пользу автомобилистов. Теперь утренний и вечерний трафик на этом участке разгружен.

Изменены схемы движения на улицах 4 Курская и Фомина – они стали односторонними. «Кирпичи» на этих улицах - знаки новые, поэтому рядом дежурят экипажи ДПС.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Экипажи ГИБДД несут службу на тех участках, где водители часто допускают правонарушения. Но не с целью наказать водителей, а чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия, не допустить коллапса на данных улицах и пробок».

Привыкать к новшествам приходится не только водителям, но тем, кто пользуется общественным транспортом. Остановка «Гостиница «Орел» раньше была самая загруженная, так как являлась узлом пересадки - кому-то дальше в Северный район, а кому-то на Герцена, в Советский. Сейчас транспорт здесь не останавливается, но люди все равно продолжают ждать.

Чтобы впустую не стоять на остановке, распланируйте полностью свой маршрут. Схемы объездов общественного транспорта можно изучить здесь.

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Вниманию водителей: на улице Московской в Орле произошли изменения в организации дорожного движения



Всеволод Трифонов
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