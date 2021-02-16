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16:53, 15 февраля 2021 года В Орле сняли ограничения с общепита Сегодня сняли запрет на ночную работу баров, ресторанов и ночных клубов. Общепиту больше не нужно закрываться после 23 часов. Как восприняли эту новость орловцы и сотрудники сферы питания, расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.





Этого возвращения ждали все любители гастрономических изысков. Власти Орла 15 февраля сняли запрет на ночную работу общепита. Тайм-код с 23-х до 6 утра обнулили, вернув к докоронавирусному режиму.



Елена Карпова, жительница г. Орла: «Соскучились уже и по массовым мероприятиям, и хочется уже прийти покушать и отдохнуть в любое удобное время».

Юлия Кудинова, управляющая баром: «Продление рабочего времени - это зарплата и дополнительные часы для персонала, где они могут поработать и заработать какую-то копейку. И люди хотят тоже отдохнуть, все ждали, спрашивали, поэтому все очень рады».

Но безопасность остается на первом плане. Термоконтроль при входе в заведение никуда не исчезнет. Персонал должен быть в масках и одноразовых перчатках. Посетителям до своего столика также надо дойти, не снимая средства индивидуальной защиты. Рассадка посетителей - по принципу социального дистанцирования: полтора метра между столами. Актуальны перегородки.



Еще одно обязательное условие - рециркулятор воздуха. Некоторые заведения, опекая своих клиентов, пошли на большее - в ночное время проводили кварцевание помещений. Готовы и к более серьезным мерам.



Софья Назаренко, администратор развлекательного центра: «В осенний период у нас проводилась полная вакцинация сотрудников от гриппа и пневмонии. А сейчас мы собираем списки, для того чтобы вакцинировать сотрудников от коронавируса».

За прошлый год рестораны, кафе, бары, понесли колоссальные убытки. Но в то же время пандемия стала толчком к развитию онлайн-заказов и службы доставки, а введенные меры все же позволили сохранить персонал.



Юлия Кудинова, управляющая баром: «Была помощь, была поддержка, выплачивали МРОТ либо помогали директора продуктами. Вытерпели, выжили».

Время работы продлили. Но массовые мероприятия - пока табу.





Анна Вайсергисер



