вторник 16.02.2021 00:47:40 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:53, 15 февраля 2021 года

В Орле сняли ограничения с общепита

Сегодня сняли запрет на ночную работу баров, ресторанов и ночных клубов. Общепиту больше не нужно закрываться после 23 часов. Как восприняли эту новость орловцы и сотрудники сферы питания, расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.


Этого возвращения ждали все любители гастрономических изысков. Власти Орла 15 февраля сняли запрет на ночную работу общепита. Тайм-код с 23-х до 6 утра обнулили, вернув к докоронавирусному режиму.

Елена Карпова, жительница г. Орла: «Соскучились уже и по массовым мероприятиям, и хочется уже прийти покушать и отдохнуть в любое удобное время».

Юлия Кудинова, управляющая баром: «Продление рабочего времени - это зарплата и дополнительные часы для персонала, где они могут поработать и заработать какую-то копейку. И люди хотят тоже отдохнуть, все ждали, спрашивали, поэтому все очень рады».

Но безопасность остается на первом плане. Термоконтроль при входе в заведение никуда не исчезнет. Персонал должен быть в масках и одноразовых перчатках. Посетителям до своего столика также надо дойти, не снимая средства индивидуальной защиты. Рассадка посетителей - по принципу социального дистанцирования: полтора метра между столами. Актуальны перегородки.

Еще одно обязательное условие - рециркулятор воздуха. Некоторые заведения, опекая своих клиентов, пошли на большее - в ночное время проводили кварцевание помещений. Готовы и к более серьезным мерам.

Софья Назаренко, администратор развлекательного центра: «В осенний период у нас проводилась полная вакцинация сотрудников от гриппа и пневмонии. А сейчас мы собираем списки, для того чтобы вакцинировать сотрудников от коронавируса».

За прошлый год рестораны, кафе, бары, понесли колоссальные убытки. Но в то же время пандемия стала толчком к развитию онлайн-заказов и службы доставки, а введенные меры все же позволили сохранить персонал.

Юлия Кудинова, управляющая баром: «Была помощь, была поддержка, выплачивали МРОТ либо помогали директора продуктами. Вытерпели, выжили». 

Время работы продлили. Но массовые мероприятия - пока табу.


Анна Вайсергисер
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.