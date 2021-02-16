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17:01, 15 февраля 2021 года

В Орловском облсовете обсудили оказание бесплатной юридической помощи

Законопроект, представленный региональным прокурором Владиславом Малкиным, предполагает расширение перечня категорий граждан, которые вправе рассчитывать на бесплатные услуги юристов.


Соответствующие предложение были рассмотрены сегодня на заседании комитета областного совета по государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности. Поправки предполагают расширить существующий перечень и включить в него:

• Беременных и женщин с детьми до 3-х лет. Юридическая помощь будет распространяться на вопросы, связанные с восстановлением на работе, отказом в трудоустройстве, заработной платой, назначением и выплатами льгот;
• Освобожденных из мест лишения свободы. Помощь возможна в течение двух месяцев с момента отбытия наказания и касается вопросов трудоустройства;
• Обманутых дольщиков региона;
• Жителей области, проживающих в регионе в аварийных домах, подлежащих сносу или реконструкции.

Бесплатная юридическая помощь будет оказана в том случае, если среднедушевой доход семей или доход одиноко проживающих граждан не превышает в полтора раза величину прожиточного минимума, установленного в Орловской области (16 083 рубля) – сообщает сайт областного совета.


Артём Ежаков
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