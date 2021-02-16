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17:28, 15 февраля 2021 года

Орловцы отметили Сретение Господне

Большой праздник прошел в духовно-православном центре «Вятский Посад». Всенощное бдение в храме Сретения Господня возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон в сослужении старца Илия.


Сретение Господне - непреходящий праздник, его всегда отмечают 15 февраля. Само слово «сретение» значит «встреча». По преданию, на сороковой день после рождения Дева Мария принесла в храм младенца Иисуса. Там его увидел старец Симеон. Считается, что ангел предрек ему встречу со спасителем. Этого события богоприимец ждал 300 лет.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Когда мы можем встретиться с Богом? Когда мы к этой встрече готовимся, как готовился к этой встрече Симеон-богоприимец всю свою жизнь. Что значит подготовка к встрече с Господом? Это очищение своих мыслей, своих дел. Чтобы мы действительно хорошо думали о людях, чтобы мы имели всепрощение, чтобы старались исполнять заповеди божьи».

Сегодня праздничное богослужение прошло в храме Сретения Господня духовно-православного центра «Вятский Посад». Службу возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон в сослужении старца Илия. Визита схиархимандрита Илия ждали больше сотни верующих. Некоторые приехали ранним утром из Москвы, чтобы увидеть старца.

15 февраля традиционно происходит обряд освещения церковных свечей. Их принято зажигать во время домашней молитвы, а также при благословении на брак.

В народных традициях во время празднования Сретения смешиваются религиозные и языческие обряды. Считается, что в этот день зима встречается с весной. И в Вятском Посаде устроили народные гуляния. На сцене - творческие коллективы, на площади - ярмарочная торговля, дети могли покататься на собачьей упряжке. В православной артели для юных орловцев провели бесплатные мастер-классы.


Юлия Сабельникова
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