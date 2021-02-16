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17:29, 15 февраля 2021 года Клычков о ярмарках: «Мы хотим сделать, как лучше» Губернатор Орловской области дал ответ на вопрос о торговых площадках во время сегодняшней пресс-конференции.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Есть дискуссия – переносить ярмарки или не переносить? Этот вопрос, в том числе, и хозяйственный – с точки зрения развития города. Мы хотим сделать как лучше, но кто-то скажет, что мы неправильно делаем, и я готов на эту тему дискутировать. Оставлять все как есть, наверное, неправильно. Например: в 2021 году запланирована реконструкция площади Жукова. И как быть с ярмаркой? Не ремонтировать площадь? По Комсомольской площади. Я знаю, что порядка 90 человек по этому поводу обратились, городская власть сейчас с ними эту проблему обсуждает. Я выступаю за две вещи – ведение диалога и создание условий для региональных сельхозпроизводителей, чтобы те могли реализовать свою продукцию».





Артём Ежаков



