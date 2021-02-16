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17:31, 15 февраля 2021 года В Орле отметили день воинов-интернационалистов Сегодня 32-я годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана. В военных локальных конфликтах погибли 186 орловцев, 75 из них - в Афганистане.





«Бессмертный батальон» в этом году из-за пандемии ушел в онлайн. Но с соблюдением всех коронавирусных требований родные и сослуживцы погибших при исполнении воинского долга собрались на Наугорском шоссе.



Уже традиционно на митинге памяти вспомнили тех, кто мужественно и бесстрашно исполнял свой долг. Сегодня на орловской земле проживают почти 2 тысячи ветеранов боевых действий в Афганистане. В память о тех, кто отдал жизнь, защищая рубежи Родины, к подножию памятника воинам-интернационалистам возложили цветы. В честь погибших прошла минута молчания.





Юлия Опанасюк



