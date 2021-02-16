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18:54, 15 февраля 2021 года

Андрей Клычков засомневался в лабораториях, которые всем орловцам «приписывают» наличие антител

Об этом глава Орловской области рассказал на сегодняшней пресс-конференции.


Губернатора спросили, собирается ли он сделать прививку от коронавируса.
Он ответил, что есть определенные сомнения по поводу наличия или отсутствия у него антител.

Андрей Клычков: «Я уже собрался привиться. Болел, но антител нет. Пошел прививаться, в медучреждении предложили еще раз сдать тест. Я сдал – антитела есть. Я теперь не знаю, какому тесту верить. Потом узнал, что у нас есть представительства московских компаний, где сдают тесты: сдал тест, быстро делают, и всех есть антитела, кто бы ни сдавал, болел – не болел, антитела есть. Все должны понимать, что это тоже бизнес, к сожалению. Сегодня обсудили, чтобы наш Росздравнадзор мог проверить. Потому что нет ничего проще, чем взять анализы и прислать бумажку, которая – для всех. Но проблема в том, что человек не болевший получает справку, что он уже переболел, и он не идет вакцинироваться. У меня небольшие титры, но есть. Договорились, что через пару месяцев еще раз сдам».



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